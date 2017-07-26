لإرضاء الأردن.. « إسرائيل » ستحقق مع الحارس القاتل

ذكرت صحيفة يديعوت اليوم الأربعاء ، بأن الشرطة الاسرائيلية ستحقق مع الحارس الاسرائيلي الذي قتل الاردنيين تحت طائلة التحذير قرب السفارة الاسرائيلية في عمان .
ووفقا ليديعوت فنتائج التحقيق ستسلم للأردن وفق ميثاق فينا .
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