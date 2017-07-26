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لإرضاء الأردن.. « إسرائيل » ستحقق مع الحارس القاتل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 05:55 - 26 يوليو 2017
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ذكرت صحيفة يديعوت اليوم الأربعاء ، بأن الشرطة الاسرائيلية ستحقق مع الحارس الاسرائيلي الذي قتل الاردنيين  تحت طائلة التحذير  قرب السفارة الاسرائيلية في عمان .

 ووفقا ليديعوت فنتائج التحقيق ستسلم للأردن وفق ميثاق فينا .

 

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