طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة

توقع طقس فلسطين أن يكون الطقس، اليوم الأربعاء، حاراً بوجه عام في معظم المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غداً الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد لحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة، يوم السبت القادم، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.