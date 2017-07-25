« الرسام » يودع نظام ويندوز في التحديث الجديد

سيشهد التحديث المقبل لنظام التشغيل « ويندوز10 »، الخريف المقبل، تغييرات عدة، لكنه في نفس الوقت يحمل لعشاق ويندوز شهادة وفاة برنامج الرسم الشهير « إم إس بانت » بعد أكثر من 30 عاما على ظهوره، وفقا لتقارير متخصصة.

وكانت مايكروسوفت قدمت في تحديث « ويندوز 10 » في أبريل الماضي برنامجها الجديد « بانت ثري دي »، بجانب برنامج « بانت » التقليدي، حيث قدم طريقة مختلفة للتعامل مع الصور.

ولن يكون « بانت » الضحية الوحيدة للتحديث المقبل، إذ من المقرر أن توقف أيضا برامج أخرى « أوت لوك إكسبرس » و « ريدر ».

يذكر أن مايكروسوفت قدمت « بانت » للمرة الأولى عام 1985 في « ويندوز 1.0 ».