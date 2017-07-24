المحكمة العسكرية بغزة تُمهل مُتهمين 10 أيام لتسليم نفسيهما

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم نهاد خليل محمود أبو ظاهر ويحمل هوية رقم (802076372) مواليد عام 1988 من سكان بيت لاهيا، والمتهم ياسر عيد محمد الجبلي ويحمل هوية رقم ( 800754129) من مواليد 1987 ومن سكان القرية البدوية شمال القطاع عشرة أيام من تاريخ اليوم الاثنين لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وقالت المحكمة « إنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة يعتبرا فارين من وجه العدالة وسيحاكما غيابياً ».

وأمرت المحكمة ً كافة منتسبي قوى الأمن بإلقاء القبض على المتهم ابو ظاهر والجطلي وتسليمهم إلى القضاء العسكري.

وأضافت « على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فار من وجه العدالة ».