الحكومة الإيرانية تقرر اعتبار التومان العملة الرئيسية للبلاد

قررت الحكومة الإيرانية اعتبار التومان العملة الرئيسية للبلاد، بديلا عن الريال، بحيث يساوي التومان عشرة ريالات.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الاثنين أن هذا كان أحد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها مساء الأحد برئاسة الرئيس حسن روحاني.

وسترفع القرارات إلى مجلس الشورى الإسلامي (إرنا) للمصادقة عليها بشكل نهائي.

وكانت الحكومة وافقت في كانون أول/ ديسمبر الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون تقدم به البنك المركزي لاعتماد “التومان” عملة رسمية.

وكان التومان هو العملة الرسمية لإيران حتى ثلاثينيات القرن الماضي، ولا يزال معظم الإيرانيين يشيرون إليها بهذا الاسم.