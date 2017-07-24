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الأحداث قد تُولد انفجاراً

هآرتس: « إسرائيل » تبحث عن حل قبل يوم الخميس .. لماذا؟

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 07:00 - 24 يوليو 2017
الأقصى1 الأقصى1
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ذكرت صحيفة « هآرتس » العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن قيادة جيش الاحتلال « الإسرائيلي » تسعى بقوة إلى إيجاد حل بشأن الأزمة القائمة حول البوابات الالكترونية في الأقصى وبدائل الترتيبات الأمنية قبل يوم الخميس المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل للأزمة قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة، مشيرةً إلى قدرة الفلسطينيين في حشد الدعم الخارجي في رفضهم للإجراءات « الإسرائيلية »، الأمر الذي قد يولد انفجاراً.

وأضافت الصحيفة « يجب على »إسرائيل« أن تجد حلا لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في موعد لا يتجاوز الخميس، لاستعادة الهدوء قبل صلاة الجمعة حتى لا يصبح لأسبوعين متتالين الأقصى بدون صلاة، ما يمكن أن يؤدي إلى نقطة اللاعودة في الصراع ».

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