بالفيديو: برشلونة يهزم يوفنتوس ونيمار يتألق

تمكن لاعبو نادي برشلونة الاسباني من تحقيق الفوز على لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.
وشهدت المباراة تألقاً مثالياً للمهاجم البرازيلي نيمار الذي تمكن من تسجيل الهدفين لصالح برشلونة.
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