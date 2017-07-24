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بالفيديو: برشلونة يهزم يوفنتوس ونيمار يتألق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 06:01 - 24 يوليو 2017
برشلونة و يوفنتوس برشلونة و يوفنتوس
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تمكن لاعبو نادي برشلونة الاسباني من تحقيق الفوز على لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وشهدت المباراة تألقاً مثالياً للمهاجم البرازيلي نيمار الذي تمكن من تسجيل الهدفين لصالح برشلونة.

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