وفاة طفلة وإصابة اثنتين جراء سقوط جدار في رفح

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت اثنتين، فجر اليوم الاثنين، جراء انهيار جدار عليهن في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصادر طبي.

وقال المصدر: إن الطفلة ليان زنون (عامان و8 أشهر) توفيت، وأصيبت اثنتين من عائلة زنون في مخيم « يبنا ب » في رفح، بعد انهيار الجدار عليهن.

وأشار الجيران إلى أن الثلاث خرجن للشراء من البقالة، فانهار عليهن جدار جيرانهن.

وبينت مصادر طبية أخرى، أن الضحايا وصلن إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأن إحدى الطفلتين المصابتين تعاني من كسر في عظمة الفخد، في حين أصيبت الأخرى بكسر في الجمجمة، وعنق الجمجمة، وتم تحويلها إلى غرفة العناية الفائقة في مستشفى غزة الأوروبي.