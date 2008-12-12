أشكنازي: الجيش الإسرائيلي أقوى جيش في المنطقة

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال جابي اشكنازي الجيش الإسرائيلي بأنه أقوى جيش في المنطقة وبإمكانه توفير الحماية والأمن لإسرائيل في الجنوب والشمال وأي مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وذكر اشكنازي أن قادة جيش الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء والجهات المعنية لا يألون جهدا من أجل إطلاق سراح الجندي المأسور جلعاد شاليط ، معرباً عن أمله في أن تتم إعادة شاليط إلى ذويه قريبا.

جاءت تصريحات اشكنازي خلال زيارة لقرية جولس بمناسبة عيد الأضحى برفقة عدد من كبار الضباط.

وأشاد رئيس الأركان بأبناء الطائفة الدرزية ودورهم في الحفاظ على أمن الدولة، مشيراً إلى أن " نسبة المجندين من أبناء الطائفة في الجيش ووحداته القتالية هي أعلى نسبة في إسرائيل مما يشكل نموذحا يحتذى به بالنسبة للمواطنين اليهود أيضا".

وزار الجنرال اشكنازي كذلك قرية " بيت زرزير" البدوية حيث استمع إلى تقرير جاء فيه أن عدد الشبان البدو من شمال البلاد الذين انخرطوا هذا العام في صفوف الجيش الإسرائيلي ارتفع بمعدل يقترب من 100% .

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن " جميع وحدات الجيش (الإسرائيلي) مفتوحة بوجه الجنود البدو".