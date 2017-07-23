رغم العراقيل.. آلاف المرابطين يؤدون صلاة العشاء مقابل باب الأسباط

اعتدت شرطة الاحتلال « الإسرائيلي » بعد صلاة المغرب على المرابطين قبالة باب الأسباط في المسجد الأقصى المبارك، لتفريقهم وعرقلة صلاة العشاء، إلا أن المرابطين تمترسوا في رباطهم لصلاة العشاء.

وأفاد مراسلنا أن 10 مرابطين أصيبوا بينهم ثلاثة تم نقلهم لمستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة، فيما تم معالجة الآخرين ميدانياً.

ورغم إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المرابطين مقابل باب الأسباط إلا أن المرابطين لم يغادروا المكان وأصروا على صلاة العشاء رغم العراقيل.

وعقب انتهاء الصلاة عاد جنود الاحتلال الاعتداء على المصلين وحدثت مواجهات، اطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيلة للدموع في محيط باب الأسباط.