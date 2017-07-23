أكثر من نصف مليون يمني معرضون للإصابة بالكوليرا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من أن أكثر من 600 ألف شخص معرضون للإصابة بوباء الكوليرا في اليمن العام الجاري، في وقت باتت منظومة الرعاية الصحية في البلد على حافة الإنهيار.

ورجحت المنظمة الإغاثية الدولية في بيان إصابة واحد من كل 45 يمنيا بالكوليرا بحلول نهاية العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة، بيتر ماورير: « تكمن المأساة الكبرى في أن انتشار هذا الوباء كارثة إنسانية من صنع البشر يمكن تجنبها ».

وسجلت أكثر من 370 ألف إصابة بوباء الكوليرا حتى الآن، فيما توفي 1800 منذ انتشار وباء الكوليرا في أبريل للمرة الثانية في أقل من عام، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.