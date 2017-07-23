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يبلغ وزنها ربع طن

هندسة المتفجرات تعثر على قنبلة اف 16 في خان يونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:57 - 23 يوليو 2017
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عثرت طواقم شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس على قنبلة مسقطة من طائرة أف 16 يبلغ وزنها ربع طن .

وأوضح مدير شرطة هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس النقيب محمد الأسطل أنه قد وردتهم إشارة تفيد بوجود قنبلة كبيرة الحجم أثناء عمل بلدية خان يونس في إحدى الإنشاءات الخاصة بهم .

وأشار النقيب الأسطل إلى أنه وعلى الفور توجه طاقم متخصص من هندسة المتفجرات بخان يونس للمكان، ليتبين بعد ذلك أنها قنبلة من نوع MK82 تم إسقاطها من طائرة أف 16 خلال حرب 2008 أثناء قصف مركز شرطة خان يونس .

وبين الأسطل إلى أنه تم التعامل معها بحذر خصوصاً بعد العثور على صاعق متفجر داخلها ، حيث تم نقلها لمكان آمن ، لإتلافها لاحقاً .

وناشد النقيب الأسطل المواطنين الابتعاد عن الأجسام المشبوهة والتواصل مباشرة مع الشرطة على الرقم المجاني 100 ليتم التعامل معها دون تعريض حياة أحد للخطر 

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