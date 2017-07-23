الاحتلال يُفرج عن قيادات من حركة فتح في القدس بشروط!!

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد عن ستة مقدسيين، بينهم مسؤولون في حركة « فتح »، بشروط، منها الابعاد عن المسجد الأقصى.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن المحكمة الإسرائيلية قررت الافراج عن مسؤول حركة فتح في مدينة القدس وعضو المجلس الثوري للحركة حاتم عبد القادر، وأمين سر « فتح » عدنان غيث، وأربعة آخرين بشروط.

وأضاف البيان إن المحكمة اشترطت ابعاد الستة عن المسجد الأقصى حتى تاريخ الثاني من آب/أغسطس القادم، ومنعهم من إجراء لقاءات صحفية وخطابات أو الاشتراك في مظاهرات حتى تاريخ 27 أغسطس/آب القادم.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت المقدسيين الستة يوم الجمعة الماضي، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الرافضة لبوابات الفحص الالكترونية على مداخل المسجد الأقصى.