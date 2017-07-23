« إسرائيل » تبحث عن بدائل للبوابات الإلكترونية واجتماع للكابينت بشأن القدس

ذكرت صحيفة معاريف العبرية بأن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً، اليوم الأحد، لبحث قضية البوابات الإلكترونية، والوضع الأمني في القدس والضفة.

ووقفاً للقناة العاشرة فلا تزال قوات الاحتلال تنصب البوابات الإلكترونية، إضافة لزيادة اعداد كاميرات المراقبة في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية بأن اجتماع بين قائد شرطة القدس هليفي ورئيس بلدية القدس نير بركات الليلة الماضية افضى لإزالة البوابات الإلكترونية، على ان يتم وضع اسلاك شائكة بدلاً منها، ليتمكن جنود الاحتلال من فحص كل شخص يدخل الأقصى، في حين سيكون التفتيش يدوياً، إضافة لذلك قامت الشرطة الإسرائيلية بوضع كاميرات في ازقة، وعلى بوابات الأقصى، لتمكين الشرطة الإسرائيلية من مراقبة المصلين.

كما، تقرر منع أي مصلي يحمل حقائب للدخول للأقصى.

وفي سياق عملية حلميش، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع العمال الفلسطينيين من دخول المستوطنة، ومستوطنات أخرى بالضفة المحتلة.