ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

محرضاً على الفلسطينيين

الحاخام الأكبر لليهود : يجب قتل « الإرهابيين »

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:50 - 22 يوليو 2017
يتسحاق يوسف يتسحاق يوسف
مشاركة

كرس الحاخام الأكبر لليهود يتسحاق يوسف، مساء اليوم السبت، خطبته (عظته) الأسبوعية للمتدينيين اليهود للتحريض على قتل الفلسطينيين.

ونقلت جميع وسائل الإعلام العبرية باهتمام تصريحات الحاخام الأكبر خلال الجلسة التي عقدت في « ريشون لتسيون » على غرار ما يفعله كل يوم « سبت »، حيث يلقي « عظة » بمشاركة كبار الحاخامات وبحضور المئات من المتدينين اليهود. وخصص عظة اليوم للحديث عما يجري في القدس والأقصى وعملية مستوطنة (حلميش).

وتمنى يوسف لو نجح الجندي بقتل الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن أمس الجمعة في مستوطنة (حلميش) قائلا « كنت أتمنى لو قتل هذا الإرهابي ».

وأضاف « كل إرهابي يأتي لقتلنا يجب قتله، يجب قتلهم جميعا، يجب أن لا يعود أي إرهابي للحياة لأننا نعرف أنه سيعود لإيذاء الشعب اليهودي وقتلهم ».

متعلقات