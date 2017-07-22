الحاخام الأكبر لليهود : يجب قتل « الإرهابيين »

كرس الحاخام الأكبر لليهود يتسحاق يوسف، مساء اليوم السبت، خطبته (عظته) الأسبوعية للمتدينيين اليهود للتحريض على قتل الفلسطينيين.

ونقلت جميع وسائل الإعلام العبرية باهتمام تصريحات الحاخام الأكبر خلال الجلسة التي عقدت في « ريشون لتسيون » على غرار ما يفعله كل يوم « سبت »، حيث يلقي « عظة » بمشاركة كبار الحاخامات وبحضور المئات من المتدينين اليهود. وخصص عظة اليوم للحديث عما يجري في القدس والأقصى وعملية مستوطنة (حلميش).

وتمنى يوسف لو نجح الجندي بقتل الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن أمس الجمعة في مستوطنة (حلميش) قائلا « كنت أتمنى لو قتل هذا الإرهابي ».

وأضاف « كل إرهابي يأتي لقتلنا يجب قتله، يجب قتلهم جميعا، يجب أن لا يعود أي إرهابي للحياة لأننا نعرف أنه سيعود لإيذاء الشعب اليهودي وقتلهم ».