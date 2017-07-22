هيرتسوغ وليفني يدعوان لإيجاد حلول لوقف التصعيد

دعا كل من يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني وهما زعماء المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، إلى إيجاد حلول للوضع القائم بعد المواجهات والأحداث الأمنية المتوترة خاصةً أمس في الأراضي الفلسطينية.

وقال هيرتسوغ في تصريحات نشرها موقع واللا العبري، أنه يجب تفعيل كل الوسائل السياسية والأمنية لإعادة الهدوء والحد من « العنف » قبل أن تتسع دائرته. داعيا إلى التعامل بهدوء وحنكة مع الوضع منعا لما قال عنه « إراقة الدماء ».

من جانبها قالت تسيبي ليفني، أنه يجب التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والأردن والفلسطينيين لمنع مزيد من التدهور وتهدئة الأوضاع. مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة « محاربة الإرهاب بلا هوادة ».

وأضافت « إن التدهور السريع يتطلب تبديل التكتيكات الاستراتيجية، وهذا يتطلب تعاون من الجميع ووقف تبادل الاتهامات ».