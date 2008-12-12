الفيفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

زيورخ/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عن المرشحين الخمسة لجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها سنوياً منذ عام 1991 عندما كان الألماني لوثار ماتيوس أول الفائزين بها.

وتضمنت اللائحة البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي) الذي توج بهذه الجائزة الموسم الماضي، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) الحائز مؤخراً على الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، والإسباني فرناندو توريس (ليفربول الإنكليزي) والإسباني تشابي هرنانديز (برشلونة).

ورفع الاتحاد الدولي عدد المرشحين النهائيين هذا الموسم إلى خمسة عوضاً عن ثلاثة كما جرت العادة في الأعوام السابقة، وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل مدربي وقادة المنتخبات الوطنية بين لائحة من 35 لاعبا، وسيعلن عن اسم الفائز في 12 كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان كاكا اختير أفضل لاعب في العالم لعام 2007 وحصل على 1047 نقطة، متقدماً بفارق كبير على ميسي (504 نقاط) وكريستيانو رونالدو (426 نقطة).

وخلف ريكاردو إيزكسون دوس سانتوس ليتي المعروف ب "كاكا" الإيطالي فابيو كانافارو مدافع ريال مدريد الاسباني، وكان كاكا حصل ايضا على جائزة الكرة الذهبية، ما يعزز أن يكون لقب أفضل لاعب في العالم من نصيب رونالدو.