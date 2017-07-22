وثيقة يتم تداولها بشأن التنسيق الامني والشيخ يعتبرها مزورة

الشيخ: وثيقة مزورة يتم تداولها الهدف منها التحريض في ظل احداث القدس

حذر الوزير حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم السبت، من التعامل مع وثيقة مزورة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيخ في تصريح صحفي أن الوثيقة مزورة، متهما جهات قال أنه « لا هم لها إلا التحريض وبث الفتن في الوقت الذي يسيل به الدم على بوابات المسجد الأقصى ».

وأوضح الشيخ أن الهجوم لا يستهدف أشخاصنا وإنما المشروع الوطني برمته. الشرعية هي فكر وقضية يجسدها الأشخاص بالتزامهم والدفاع عنها« .

وأعتبر الشيخ أن »الحملة المسعورة من أطراف عديدة تستهدف قضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري الهادف إلى الخلاص من الاحتلال، لذلك يا جبل ما يهزك ريح".

ويشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بالأمس وثقة تضمنت معلومات تفيد بتجميد العلاقات مع الاحتلال دون التنسيق الأمني .





