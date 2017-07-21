الرئيس عباس يجمد العلاقات مع « اسرائيل » وحماس ترد

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، عن تجميد الاتصال مع الاحتلال على كافة المستويات لحين وقف إجراءاته بحق الأقصى والمقدسات.

وعبر الرئيس عباس خلال كلمة له عقب اجتماع القيادة الفلسطينية على خلفية التطورات الأخيرة في القدس، عن رفضه لمبدأ البوابات الإلكترونية وحق الشعب في الصلاة بكرامة.

و وجه عباس التحية لأهلنا في الضفة الغربية و قطاع غزة والداخل وكل مكان على رفعهم صوت الله أكبر في وجه الاحتلال.

كما دعا الرئيس عباس « حماس » إلى الاستجابة لنداء الأقصى وحل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة في غزة والذهاب للانتخابات العامة.

و قال عباس: « نرفض البوابات الالكترونية وسنخصص 55 مليون دولار لدعم اهل القدس وندعو موظفي المؤسسات الحكومية بالتبرع بيوم عمل للقدس »

من جهته عقب الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري القيادي على تصريحات الرئيس عباس بتجميد العلاقات مع الاحتلال قائلاً: « إن تصريحات عباس لن يكون لها معنى الا برفع العقوبات عن غزة ووقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة في وجه الاحتلال ».