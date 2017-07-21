مرجعيات دينية ووطنية تقرر عدم دخول الأقصى عبر البوابات

قررت المرجعيات الدينية والوطنية اليوم الجمعة، عدم الدخول عبر البوابات الإلكترونية نهائياً والوصول إلى أقرب نقطة للمسجد الأقصى والصلاة فيها حتى يتم ازالة البوابات الإلكترونية.

وعقدت المرجعيات الدينية والوطنية اجتماعاً عاجلاً اليوم لبحث أخر التطورات في المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مفتي القدس محمد حسين، رفضه للإجراءات « الإسرائيلية »، داعياً المقدسين للصلاة في أقرب نقطة قرب المسجد الأقصى دون الدخول عبر البوابات الإلكترونية.

وقال الشيخ حسين: يجب رفع كافة القيود « الإسرائيلية » عن الصلاة في المسجد الأقصى"، مشدداً على أن البوابات الإلكترونية ستزول.

وفور انتهاء الاجتماع توجه وفد من المرجعيات الدينية والوطنية يتقدمهم مدير المسجد الأقصى عمر كسواني، ورئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم مسلم، وعضو العربي في الكنيست حنين زعبي، ومفتي الديار المقدسة محمد حسين، إلى باب الأسباط لأداء صلاة الجمعة أمام البوابات الإلكترونية.