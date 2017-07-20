فتح تنظم وقفة إسناد للأقصى شمال قطاع غزة

نظم اقليم شمال غزة في حركة فتح مساء الخميس، وقفة جماهيرية نصرة للمسجد الأقصى، وتضامناً مع أهالي القدس في ساحة الشهيد أنور عزيز شمال قطاع غزة، وسط حضور جماهيري حاشد.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. فايز أبو عيطه في كلمة له أن الكيان الإسرائيلي يواصل إجراءاته غير المسبوقة بحق المسجد الأقصى المبارك وأهالي القدس الفلسطينية، طرداً وتهويداً وتنكيلاً، في محاولة يائسة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم، وتهويد المدينة المقدسة.

ومن جانبه دعا أمين سر اقليم شمال غزة حاتم أبو الحصين أن حركة فتح العالم العربي والإسلامي بالوقوف بجد أمام مسؤولياتهم تجاه القدس ومقدساتها وأن يهبوا للدفاع عن قضية الأقصى والفلسطينيين، محذراً أن العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى من شأنه أن يفجر صراعاً دموياً طويلاً لما تمثله الأقصى من مكانه لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة.

كما دعا أمين سر إقليم الشمال حاتم أبو الحصين، الى النفير العام في كافة الأراضي الفلسطينية لإسناد الإخوة المقدسيين الذين يتصدون بصدورهم العارية للاحتلال الإسرائيلي، وجعل يوم غدٍ الجمعة يوم الزحف إلى القدس من كل المحافظات واستمرار الاحتجاجات والمواجهات حتى يتراجع الاحتلال عن اجراءاته ويرحل عن القدس.