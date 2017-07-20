خبير عسكري: المنطقة برميل وقود متفجر و« إسرائيل » في مواجهة غضب الشعب

أكد الخبير العسكري واللواء المتقاعد واصف عريقات، أن « إسرائيل » وضعت نفسها في موقف صعب أمام مواجهة غضب الشعب الفلسطيني، وإجراءاتها وممارساتها على الأرض جعلت المنطقة كبرميل وقود متفجر.

وأوضح عريقات في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر لدى الشعب الفلسطيني لا يمكن القبول به، وإن المساس بالمقدسات جعل « إسرائيل » أمام غضب الشعب.

وشدد عريقات على أن قيادة الاحتلال « الإسرائيلي » حمقاء وعنيدة وغير قادرة على فهم ثقافة الشعب الفلسطيني، وهي ثقافة المقاومة؛ لذلك فإن « إسرائيل » وضعت نفسها في دائرة الخطر الحقيقي، لافتاً إلى أن القدس والأقصى دائماً كانت لُب الصراع والانتفاضات والثورات ومنها كان الصمود والثبات وتحققت الانتصارات.

وفيما يتعلق بالسيناريو المتوقع غداً في جمعة الغضب، أكد أن السيناريو المتوقع هو اندلاع مواجهات في كل مكان في فلسطين المحتلة، وأن الشعب في الضفة اتخذ القرار وأعلن النفير العام لمواجهة جنود الاحتلال « الإسرائيلي » أينما وجدو، أما جيش الاحتلال سيحاول منع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس والأقصى.

ويرى الخبير العسكري، أن « إسرائيل » فتحت على نفسها معركة شاملة مع الشعب، قائلاً: لا يمكن لأي جيش في العالم أن ينتصر على شعب جُند بشكل كامل لمواجهة أي جيش يمس مقدساته« .

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قال: إن قائد هيئة الاركان العسكرية العميد غادي أيزنكوت في القدس قرر وضع 6 كتائب من الجيش في حالة تأهب قصوى خشية من انفجار الوضع غداً بعد انتهاء صلاة الجمعة في القدس.

وفي هذا السياق أكد الخبير العسكري، أن هذا يدلل على أن الأوضاع تسير لتصعيد خطير، خاصة وأن الكتائب الموجودة الآن في القدس تبلغ أكثر من 10 كتائب وهي تستطيع أن تقود حرب كاملة ضد الجيوش.

وتوقع، أن تكون المواجهات التي ستندلع غداً الجمعة عنيفة مع جيش الاحتلال، وستكون محطة مفصلية وأساسية ستقود إلى حل نهائي في وضع القدس، رغم التخاذل العربي والإسلامي والدولي، مشيراً إلى أن المواجهات وانتفاضة الشعب ستُجبر دول العالم أجمع للالتفات إلى القدس وما تتعرض له من انتهاكات وتدنيس »إسرائيلي« .

وفي قطاع غزة، توقع الخبير العسكري أن تندلع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعا عريقات، فصائل المقاومة لعدم الانجرار إلى المربع الذي يريده الاحتلال »الإسرائيلي« بمواجهة عسكرية، قائلاً: يجب على فصائل المقاومة أن تفكر جيداً في سيناريوهات وخطط وأساليب وأن تبتكر كما يبتكر الشعب في دعم ومساندة أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال في القدس.

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية حذرت »إسرائيل« من المساس بالمقدسيين، قائلة: العدوان على المرابطين والمعتصمين سيضع المقاومة أمام واجباتها ومسؤولياتها في الرد على العدوان والتصدي لمخططات الاحتلال، وعليه أن يعلم بأن صمت المقاومة بغزة لن يطول، وليتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه وعدوانه وارهابه ».