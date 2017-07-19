التربية تعلن عن منح دراسية في تركيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في تركيا للعام الدراسي 2017-2018 بمجال البكالوريوس؛ للطلبة الأوائل في الفرعين العلمي والأدبي، وذلك في تخصصات علمية وأدبية مختلفة تشمل: الطب، والهندسة، والاقتصاد والتجارة، والتمريض، والآداب، والزراعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتربية.

بدوره، قدّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم شكره لتركيا قيادةً وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل للطلبة الفلسطينيين من خلال هذه المنح، التي تأتي ضمن الاتفاقية الموقعه بين فلسطين وتركيا، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين، كما قدّم الوزير شكره لسفير دولة فلسطين في تركيا على جهوده في هذا المجال.

وفي تفاصيل المنح، أوضحت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات إلكترونياً هو يوم الاثنين 24/7/2017 وآخر موعد لتسليم الوثائق يدوياً هو يوم الثلاثاء 25/7/2017.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأكدت الوزارة، أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً، فيما تُسلم الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول، في مقرها بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تسلم وثائق طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر، ومقرها مقابل الجامعة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفر الجدية لدى الطلبة عند تقديم الطلبات، والالتزام بالالتحاق بالمنحة إذا تم قبولهم فيها، وذلك لعدم خسارة أي منحة يكون كثير من الطلبة يرغبون بالحصول عليها.