نوير.. القائد الجديد للبايرن

أعلن نادي بايرن ميونخ اختيار حارس المرمى الدولي مانويل نوير قائدا للفريق، خلفا لفيليب لام الذي اعتزل نهاية الموسم الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه « حامل الرقم واحد هو خيارنا الرقم واحد، مانويل نوير »، بحسب ما نقلت عنه صحيفة محلية في ولاية بافاريا.

ونقلت فرانس برس عن رومينيغة: « هو محترف أثبت مكانته، وسيحمل شارة القائد خلفا لفيليب لام .. لقد تطور بشكل جيد ليس فقط مع المنتخب الوطني، وليس فقط على أرض الملعب، بل خارجه أيضا ».

ويحمل حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما، شارة قيادة المنتخب الألماني منذ المباراة الدولية الأخيرة للاعب خط الوسط باستيان شفاينشتايغر في أغسطس الماضي.

ويخلف نوير في النادي البافاري الظهير الأيمن لام الذي وضع في مايو الماضي، حدا لمسيرة طويلة مع النادي امتدت 22 عاما.