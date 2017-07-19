عباس يقطع زيارته للصين من أجل الأقصى

قطع رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن، زيارته إلي الصين، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، وعاد الى مدينة رام الله على خلفية التوتر في المسجد الأقصى.

وقال مصدر في الوفد المرافق للرئيس لـ« سبوتنيك »، إن « الرئيس عباس قرر قطع زيارته، التي يقوم بها في الصين ويعود إلى البلاد في ظل التطورات، التي تجري في القدس والمسجد الأقصى وحالة التصعيد الإسرائيلية المفروضة ».

كما ذكرت وكالة « وفا » ، أن عباس سيعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات بشأن الأحداث في المسجد الأقصى، على خلفية نصب بوابات إلكترونية على مداخل المسجد.

وكان من المقرر أن تنتهي زيارة رئيس السلطة للصين، غدا الخميس.