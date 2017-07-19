الشيخ السعدي يدعو الفلسطينيين لإعلان الغضب في وجه الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

دعا الشيخ بسام السعدي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لتصعيد الانتفاضة الشعبية لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، واستنفر الفلسطينيين في فلسطين والشتات لإعلان الغضب يوم الجمعة المقبل والخروج في مسيرات حاشدة تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك.

وقال في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: على الفصائل الفلسطينية أن تنسق جهودها وأن تستعد لتصعيد الانتفاضة الشعبية لحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحثّ الشيخ السعدي، الفلسطينيين في الضفة وغزة، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار عن المسجد الأقصى المبارك، وجعل يوم الجمعة المقبل (21/7) يوما مميزا في التصدي للعدوان الإسرائيلي على المقدسات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، إجراءات عقابية جماعية بحق المقدسين في المسجد الأقصى، من أبرزها إجبار المصلين على المرور عبر بوابات إلكترونية للتفتيش والاعتداء على المرابطين وحراس المسجد.