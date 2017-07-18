عقوبات أميركية جديدة على ايران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية الايرانية على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وانشطتها العسكرية في المنطقة وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.

وفرضت الخارجية الاميركية عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الايراني.

وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض، مساء الاثنين، ان واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع بقائها ضمن الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.

وأفادت وزارة الخارجية أن « الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية بشأن أنشطة ايران في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار » في المنطقة.

وذكرت في هذا السياق الدعم الإيراني لفصائل المقاومة مثل حزب الله وحماس والدولة السورية، إضافة إلى الحوثيين، وفقاً لادعاءات البيت الأبيض.