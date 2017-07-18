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الأوقاف تحدد رسوم الحج لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:50 - 18 يوليو 2017
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حددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رسوم الحج لحجاج بيت الله الحرام في المحافظات الجنوبية « قطاع غزة » لهذا الموسم والتي تبلغ 2190 دينارا اردنيا.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء،  على ضرورة استكمال باقي الرسوم البالغة 1190 دينارا اردنيا  للحجاج الذين سددوا الدفعة الاولى  ودعت تسديد الدفعات مباشرة عبر فروع البنك الاسلامي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 19/7/2017، وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 25/7/2017، ولن تقبل اية ايداعات بعد انتهاء التاريخ المحدد .

وقالت الوزارة انها غير مسؤولة عن اي رسوم تدفع عن طريق الشركات، ودعت الحاج المسدد تسليم قسيمة الايداع للشركة المسجل لديها .

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