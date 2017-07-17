الاتحاد الإسلامي يحصد 8 مقاعد بانتخابات نقابة العاملين بمهنة الحلاقة

حصدت قائمة الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية التابعة لحركة الجهاد الاسلامي، 8 مقاعد في انتخابات نقابة العاملين في مهنة الحلاقة، من أصل 11 مقعداً.

و قد شارك الاتحاد الاسلامي اليوم في انتخابات نقابة العاملين بمهنة الحلاقة وسط منافسة قوية ونزيهة في جو ديمقراطي ملموس وانطلقت هذه الانتخابات صباح اليوم الاثنين 17/7/2017 بمشاركة كتل نقابية في جو يسوده التفاهم والمحبة والاخوة وذلك في محافظة غزة بمشاركة قائمة الاتحاد الاسلامي الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وشخصيات من الأطر النقابية ومستقلين بحضور المئات من أعضاء الجمعية العمومية.

و حضر عملية التصويت في الانتخابات وزارة العدل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وانتهت نتائج هذه الانتخابات بفوز كتلة الاتحاد الاسلامي في النقابات.

من جهته هنأ الاتحاد الاسلامي في النقابات المهنية الإخوة الفائزين، و أثنى على جهودهم الرائعة في التحضير والإعداد لهذه الانتخابات.

كما أكد الاتحاد على الاستمرار و المضي في المشاركة الانتخابية في سائر النقابات المهنية لأجل خدمة وطننا وشعبنا واسلامنا، من منطلق أنه يقدم النموذج الاسلامي الوسطي المعتدل الذي يضع نصب عينيه مخافة الله عز وجل ومصلحة شعبنا ووطنا وفلسطين.

كما وجه تحية خاصة لوزارة العدل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولكل من حافظ على سير العملية الانتخابية لتسير بشكل نزيه وشريف وساهم في احترام نتائجها سواء كانوا افرادا ام مؤسسات وفصائل.

و توجه بالتحية للأخوة الفائزين ونوصيهم بتقوى الله والعمل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة ،والاخوة الفائزون هم:

نعيم عبد العال النقيب

حسام الأنقر نائب النقيب

عثمان الجبور امين الصندوق

حسن ابو شقفة امين السر

وسيم مشتهى عضو

محمد بكير عضو

رمزي عصفور عضو

عبد القادر ابو وردة عضو

محمد السعافين عضو

عرفة المصري عضو

جودت الاصفر عضو

و عبر الاتحاد عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات نموذجا لكل أشكال التنافس المهني والسياسي والاجتماعي لنرتقي بوطننا وشعبنا بعيدا عن الخلافات وكل أشكال الانقسام.