الجهاد الإسلامي:الاحتلال سيدفع ثمن العدوان والإجراءات في المسجد الأقصى

أكدت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد ، ان الاحتلال سيدفع ثمن العدوان وسلسلة من الإجراءات التي يتخذها في المسجد الأقصى المبارك , مشددةً على ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجبه المقدس لحماية الأقصى والذود عن كرامتهم وكرامة أهلنا المقدسيين والمرابطين في القدس والأقصى.

واعتبرت الحركة خلال بيان لها وصل « فلسطين اليوم » نسخة عنه إقدم الاحتلال اليوم على اتخاذ سلسلة من الإجراءات العدوانية في المسجد الأقصى المبارك عدوان سافر يمارسه في غفلة من العرب والمسلمين وتراجعهم عن أي فعل حقيقي يوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اليومية لقدسية المسجد الأقصى المبارك

ويشار الى ان إجراءات الاحتلال متواصلة والتي كان آخرها إغلاقه ومنع الصلاة فيه مدة ثلاثة أيام وما تبع ذلك من إجراءات عدوانية, بالإضافة إلى تأمين الاقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين الصهاينة.

ويمارس الاحتلال عدوان منظم في القدس متذرعاً بالعملية البطولية التى ادت لمقتل اثنين من الاحتلال الجمعة الماضية