إصابة جندي وشرطية إسرائيلية في مواجهات عنيفة بالقدس المحتلة

تشهد مدينة القدس، مساء اليوم، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود التي فقدت اثنين من جنودها يوم الجمعة الماضية.

ووفق موقع روتر العبري، تدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة في حي سلوان شرقي القدس بين عشرات الشبان الفلسطينيين الذين يقومون برشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والألعاب النارية، مما أدى لإصابة جندي إسرائيلي جراء اصابته بزجاجة حارقة، وتم نقله للعلاج، فيما وصفت حالته بالطفيفة .

وفي السياق، أصيبت شرطية إسرائيلية بعينها، بعد أن قام شبان فلسطينيين بإطلاق ألعاب نارية نحو قوات الشرطة التي تفرض شبه طوق أمني على القدس والمسجد الأقصى، وبعد إصابة الشرطة استنفرت قوات الاحتلال المتمركزة بشكل كثيف في أزقة المدينة القديمة

وتقوم القوات بأعمال بحث وتفتيش عن الشبان الذين أطلقوا الألعاب النارية وانسحبوا من المكان.