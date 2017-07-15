الناتو وسفير سعودي: حماس إرهابية لإحلال المشاكل في المنطقة

قال قائد حلف الناتو السابق جيمس ستافريديس، أن الأزمة الخليجية هي نتيجة « عداء طويل الأمد » وتحتاج لأن تدار بخبرة من قبل الولايات المتحدة حتى لا تخرج عن نطاق السيطرة.

وأضاف ستافريديس أن واشنطن « لا يمكن أن تتجاهل أن الأفراد والكيانات القطرية لا تزال بمثابة مصدر الدعم المالي للجماعات الإرهابية بما في ذلك حماس والإخوان المسلمين ».

وقال السفير السعودي لدى الجزائر سامي بن عبد الله الصالح، إن حركة حماس « إرهابية » تسعى لـ« إحلال المشاكل في المنطقة ».

الجدير ذكره، أن حركة حماس أكدت في وثيقتها الجديدة التي أعلنها مطلع شهر مايو الماضي، أنها حركة فلسطينية، لا تتدخل في الشأن العربي، وبوصلتها تجاه فلسطين وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.