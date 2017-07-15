مقتل 3 في حريق ببرج من 36 طابقاً في هونولول

قالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب اثنان، عندما اندلع حريق في عدة طوابق ببرج سكني من 36 طابقا في هونولولو.

وأظهرت صور نشرها بعض المارة على الإنترنت دخانا أسود كثيفا يخرج من برج ماركو بولو وألسنة اللهب تشتعل في عدة طوابق.

وأظهرت الصور أيضا أكثر من 100 رجل إطفاء وهم يكافحون الحريق ويرشون المياه من شرفات مجاورة بينما حلقت طائرة هليكوبتر فوقهم.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفرتيزر إن الحريق بدأ في الطابق السادس والعشرين في حوالي الساعة 2:15 مساء بالتوقيت المحلي وانتقل إلى الطوابق الأخرى. ولم يتسن معرفة سبب الحريق.

وقال رئيس إدارة الإطفاء مانويل نيفيس في مؤتمر صحفي من موقع الحريق إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم. ولم يقدم تفاصيل بشأن القتلى.

وقالت الصحيفة إن مصابين تلقوا العلاج في الموقع ونقل اثنان إلى المستشفى بعد أن تعرضا لاستنشاق الدخان. وذكرت أن أحدهما حالته خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن رجال الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن وجود محاصرين داخل شققهم.

وقالت إدارة شرطة هونولولو إن الحريق أدى إلى إغلاق شارع رئيسي أمام البرج.

وقتل ما لا يقل عن 80 شخصا في 14 حزيران/ يونيو عندما شب حريق في برج سكني من 24 طابقا في لندن.