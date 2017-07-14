حماس تبارك عملية القدس البطولية

أبرقت حركة حماس التحية لأرواح شهداء العملية البطولية في مدينة القدس المحتلة، وأكدت أن هذه العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني واحد في الداخل المحتل والشتات والضفة وغزة والقدس.

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم لمراسلنا، أن هذه العملية هي دليل على أن شعبنا بكل أطيافه مستعد لأن يفدي بدمائه الطاهرة المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر اقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغلاق المسجد الأقصى امام المصلين، هو تخبط واضح، مؤكداً أن كل قرار إسرائيلي جديد، يتم مواجهته من قبل شبان بردود مبدعة.

ووجه المتحدث باسم حماس، التحية لأهالي القدس المرابطين، مؤكداً أن صمودهم يرفع من قدر الامة وليس فلسطين فقط.