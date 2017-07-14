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وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 06:34 - 14 يوليو 2017
الامير عبد الرحمن بن ال سعود الامير عبد الرحمن بن ال سعود
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أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان صادر عن الديوان الملكي بوفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، حيث من المقرر إقامة مراسم صلاة الجنازة اليوم الجمعة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

والأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود (1931 – 2017) هو الابن السادس عشر من أبناء الملك الراحل عبدالعزيز من الذكور، ووالدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري.

التحق الأمير عبدالرحمن بإحدى المدارس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية العسكرية في سان دييغو، وبعدها التحق بكلية الاقتصاد التابعة لجامعة كاليفورنيا.

شغل الأمير عبدالرحمن منصب نائب وزير الدفاع والطيران إبان عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في عام 1983.

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