البرازيلي مارسيلو يغادر بشيكطاش التركي إلى ليون الفرنسي

أعلن نادي بشيكطاش التركي، اليوم الخميس، رحيل لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لبيان عبر موقع النادي التركي على شبكة الإنترنت، « نعلن توصلنا لاتفاق مع ليون بشأن انتقال مارسيلو لصفوف الفريق الفرنسي مقابل 7 ملايين يورو، على أن يحصل بشيكطاش على مبلغ 500 ألف يورو إضافية حسب أداء اللاعب مع فريقه الجديد ».

وعقب إعلان مغادرة اللاعب البرازيلي نشر النادي التركي رسالة شكر لمارسيلو نظير الخدمات التي قدمها خلال تواجده في بشيكطاش الموسم الماضي 2016-2017.

ومنذ انتقاله إلى صفوفه عام 2016 خاض مارسيلو مع بشيكطاش 32 مباراة مسجلًا ثلاثة أهداف، وكان أحد النجوم في خط دفاع النادي التركي.