الاحتلال يسمح بادخال مولد بديل..والاتصالات تعلن عودة خدماتها

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل اليوم عن عودة خدماتها بعد انقطاعها عن عدد من مناطق مدينة غزة نتيجة لتوقف المولدات الرئيسية المزودة لمقسم الشركة عن العمل بسبب خلل فني ادى الى تعطلها بالكامل بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعملها لفترات متواصلة تفوق قدرتها.

وجاء الاعلان عقب تمكّن الشركة من الحصول على تصريح من قبل الجانب الاسرائيلي لادخال احد المولدات الاحتياطية التي تم منعها من الدخول سابقاً على مدار العامين الماضيين.

واوضحت الشركة ان هذا المولد هو واحد من عشرات المولدات الاحتياطية التي يرفض الجانب الاسرائيلي ادخالها للقطاع واضافت ان السماح بدخول هذا المولد سيؤدي الى حل المشكلة التي تعرضت لها خدمات الاتصالات في اليومين الماضيين واكدت على ضرورة ادخال باقي المولدات الاحتياطية الممنوعة من قبل الجانب الاسرائيلي لضمان استمرار وانتظام الخدمات وعدم تكرار ما تعرضت له بعض المناطق جراء الخلل الاخير؛ خاصة بعد الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير خدمات الاتصالات لقطاع غزة وشكرت مشتركيها على حسن تفهمهم للخلل الخارج عن ارادتها حيث قالت في بيانها « نفخر بحفاظنا على توفير خدماتنا لاهلنا في غزة خلال الاعوام الماضية في ظل الظروف الصعبة التي مر بها قطاعنا الحبيب، و نعدكم ان نستمر في توفير خدماتنا بأفضل الامكانيات المتاحة وفي مختلف الظروف ».