إغلاق الشوارع للمواكب ..عبد الستار قاسم

بين لحظة وأخرى، نجد انتشارا للشرطة ومعهم أحيانا أشخاص آخرون يرتدون ملابس عسكرية ويغلقون بعض الشوارع ويحولون حركة السير إلى أماكن غير التي يبغيها السائقون. الناس يتساءلون وأنا من بينهم حول ما يجري فيأتي الجواب أن شخصا سيمر بموكبه لأنه ذاهب إلى حفل أو بيت أجر أو مؤتمر. ولماذا يتم تحويل حركة السير؟ هم يقولون لأسباب أمنية. هذا موديل أمني انتهى إلا من عند العرب. بإمكان الشخص أن يمر كما يمر الناس، ولا يوجد على جوانب الشوارع مسلحون يبحثون عن جريمة. لا يوجد من يريد إطلاق النار على الشخص، والمارة ليسوا سائلين بالمواكب لأنهم قد سئموا المشهد وتعليقاتهم حوله كثيرة ومثيرة.

كفوا عن هذه الأفعال التي تضر الناس وتضركم أنتم أيضا. وبدل أن يثني عليكم الناس، يتفرجون على المنظر بسخرية. أنتم الخاسرون من هكذا تصرفات.

الحل بسيط: تسير دورية شرطة في مقدمة سيارة الشخص، ودورية أخرى خلفه وانتهى. هذا الاستعراض بالمواكب الطويلة لا يأتي بالذكر الحسن ولا يعطي الشخص قيمة إضافية. الناس يمقتون الاستعراض وهو مكلف للشعب الفلسطيني. ولا تنسوا أننا تحت الاحتلال فلا الاستعراض يحررنا ولا النفقات الزائدة تنفعنا.