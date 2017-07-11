الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيت لحم وتحديداً إلى الشرق من المدينة، شنت قوات جيش الاحتلال مداهمة لبلدة تقوع التي استشهد فيها يوم أمس الشاب محمد جبريل بدعوى تنفيذ عملية دهس، حيث قامت قوات الاحتلال بتمشيط منزله والتحقيق مع عائلته، وادعت أنّها ضبطت ما اسمته بـ « مواد تحريضية ».

وجاءت الاعتقالات في الضفة على النحو التالي:

- في دير أبو مشعل غرب رام الله اعتقال ٣ مواطنين

- في قلقيلية اعتقال مواطن

- في عبوين شمال غرب رام الله اعتقال مواطن

- في المغير شمال شرق رام الله- اعتقال مواطن

- في قرية نعمة برام الله - اعتقال مواطنين اثنين

- في بيت فجار- اعتقال مواطن

- في قرية مراح رباح - اعتقال مواطن

- في مخيم العزة - اعتقال مواطن

- في الخليل- اعتقال ٤ مواطنين