الاحتلال يعتدي على الأسيرات في سجن « الدامون »

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على الأسيرات الفلسطينيات في سجن « الدامون ».

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي أن قوة إسرائيلية ترأسها مدير سجن « الدامون » اعتدت على الأسيرات بالضرب المبرح باستخدام الهراوات، وقنابل الغاز السامة، كما قامت بتكبيلهنّ.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل 57 أسيرة فلسطينية في سجني « هشارون » و« الدامون »، من أصل قرابة 6500 أسير موزعين على ما يقارب 22 معتقلا ومركز توقيف إسرائيلي؛ من بينهم 350 طفلا قاصرا و11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي و500 معتقلا إداريا.

وكان مركز « أسرى فلسطين للدراسات » رصد 215 عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى خلال العام الماضي، ما أسفر عن إصابة عشرات الأسرى بجراح ورضوض واختناقات.