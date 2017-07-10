هكذا توقف الحكة الناتجة عن لدغات البعوض



تشكل لدغات البعوض إحدى أهم المشاكل خلال فصل الصيف، وتسبب حكة شديدة للكبار والصغار، وتهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

وفي الوقت الذي تتوفر في الأسواق العديد من وسائل الوقاية من لدغات البعوض، هناك وسائل للتعامل مع أثرها في حال وقوعها. وفي ما يلي مجموعة من النصائح للتعامل مع لدغات البعوض والحكة الناتجة عنها، بحسب مواقع طبية:

1- أكياس الشاي الأخضر

تساعد في تخفيف انتفاخات العينين، وبشكل مماثل يمكن استخدامها للتخفيف من الحكة الناتجة عن لدغات البعوض.

2- زيت جوز الهند

يعمل كمادة واقية للجلد، ضد العوامل الجوية المسببة للالتهابات المختلفة بعد التعرض للدغات البعوض.

3- الشوفان

يستخدم عادة للتخفيف من آثار حروق الشمس، كما يمكن استخدامه للتخفيف من الحكة الناتجة عن لدغات البعوض.

4- العسل

يمكن الاستعانة بالعسل الصافي للتخفيف من آثار الحكة، بوضع كمية بسيطة منه على مكان اللدغة.

5- الريحان

يسخن كوب من الماء إلى درجة الغليان، ثم إضافة كمية من الريحان، ويترك الخليط إلى أن يبرد، ثم تغط قطعة من القماش فيه وتوضع على مكان لدغة البعوض.

6- معجون الأسنان

على الرغم من أنه لا يخفف من الاندفاعات الجلدية، إلا أن يساعد على تخفيف الشعور بالحكة.

7- قطع الثلج

علاج بسيط متوفر في كل منزل، ويساعد وضعه على مكان الإصابة على تخفيف الشعور بالآثار الناتجة عن التعرض للدغة البعوض.

8- الأسبرين

بالإضافة إلى دوره في تخفيف الشعور بالألم، يمكن تصنيع عجينة بسيطة منه عن طريق طحن حبة أسبرين وخلطها بالقليل من الماء ووضعها على مكان الإصابة.