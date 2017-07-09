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ضبط 6 أطنان ألمنيوم من إنتاج المستوطنات في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:36 - 09 يوليو 2017
الضابطة الجمركية الضابطة الجمركية
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ضبطت الضابطة الجمركية، اليوم الأحد، ستة اطنان ألمنيوم من إنتاج المستوطنات في محافظة قلقيلية.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، أن طواقمها ضبطت أربعة أطنان من الألمنيوم، أثناء نقلها بواسطة مركبة تجارية على أحد مداخل المدينة.

وأضافت أنه بعد البحث والحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة، جرى تحريك دوريه مشتركة مع الاقتصاد الوطني، وضبط طنين آخرين من الألمنيوم من منتجات المستوطنات، مخزنة في إحدى المخازن التجارية في مدينة قلقيلية.

وأشارت إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات كونها ممنوعة من التداول وتحويل القضية للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

 

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