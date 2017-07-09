تعرف على أول المتأهلين لنصف نهائي دوري الشواطئ بغزة

تأهل فريقا شباب خان يونس والجلاء إلى نصف نهائي دوري المرحوم نايف عبد الهادي للكرة الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة برعاية مؤسسة أمواج بعد فوزهما على الشجاعية والتفاح في المباريات التي أقيمت يوم السبت على ملعب الشرطة.

وودعت أندية الاستقلال والتفاح والزيتون البطولة رغم فوز الأخير على الاستقلال بنتيجة 43.

وبدأت اللقاءات بمباراة الزيتون والاستقلال والتي نجح فيها الأول بالفوز بنتيجة 4/3 سجل للزيتون أحمد أبو خوصة “2”، محمود عارضة، محمد الظاظا، فيما سجل للاستقلال كلاً من موسي السطري، عبيد الفيومي ومحمد النحال.

وفي المباراة الثانية اكتسح فريق النشامي نظيره الشجاعية بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل للأول إسلام أبو عبيدة “3”، معتز أبو سل، إسماعيل جبر، فيما سجل هدف الشجاعية الوحيد وسيم فرج.

وفي آخر المباريات نجح فريق الجلاء في تحقيق الفوز على التفاح بخمسة أهداف مقابل أربعة، سجل للأول محمود الطلاع “2”، مؤمن المدهون “2”، إسماعيل عبده، فيما سجل للثاني محمد شابط “3”، ومحمد حميدة.

مباريات الأحد

الأهلي- الهلال

منتخب الشرطة- خدمات خان يونس

الشجاعية – الصداقة