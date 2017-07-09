مالية رام الله تُوقف رواتب نواب حماس في الضفة بالكامل

أكدت مصادر نيابية، صباح اليوم الأحد، أن السلطة قطعت رواتب 37 نائبا عن كتلة حماس في المجلس التشريعي في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم مكتب نواب رام الله لصحيفة « القدس » المحلية، أن وزارة المالية أبلغتهم بقطع رواتب 37 نائبا عن حركة حماس دون إبداء أي أسباب.

فيما أكد النائب أيمن دراغمة ذلك، بأنهم لم يتلقوا بلاغا رسميا من وزارة المالية موضحا أنهم توجهوا للوزارة وأبلغوهم بقطع الرواتب دون إبداء الأسباب« .

بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، تأكيد أو نفي قطع رواتب نواب في التشريعي من عدمه.

وقال إن »الوزارة ليس من عادتها التعليق على أخبار صحفية، وأنه في حال صدر موقف رسمي، سيتم تعميم بيان بذلك« .

فيما قال النائب بالمجلس التشريعي حسن خريشة، إن عددا من النواب لم يتلقوا ما تبقى من راتبهم عن شهر يونيو/ حزيران الماضي أسوة بباقي النواب.

وأوضح خريشة، أنه شخصيا لم يتلق ردا رسميا من وزارة المالية بالرغم من التواصل معها بهذا الشأن، مشيرا إلى أن نواب التشريعي بالضفة من كافة الكتل البرلمانية ينتظرون إجابات واضحة من قبل الجهات المعنية.

وأضاف »يجب أن لا يستخدم الراتب للضغط سياسيا على الآخرين". مؤكدا على أن الراتب حق لكل شخص يعمل، وحق له ولعائلته وهو من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحافظ عليها خاصةً نحن الفلسطينيون الذين ننادي بحقوق الإنسان. كما قال.

وناشد خريشة باسم رئاسة التشريعي، الرئيس محمود عباس بإلغاء هذه القرارات والتراجع أيضا عن قطع رواتب الأسرى المحررين .