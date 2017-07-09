التواصل الجماهيري للجهاد في زيارة لعائلة مقــداد

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى زيارة لعائلة مقداد, في إطار سعيها المتواصل لتعزيز العلاقات مع العائلات الفلسطينية وكافة فئات المجتمع، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات مع أبناء شعبنا وفي جميع المجالات.

ضم الوفد مسئول اللجنة في المحافظة الوسطى الشيخ ناصر الهنداوي أبو محمد والمختار أبو نضال حمد والشيخ سليم حماد وأبو رمضان طبازه وأبو إبراهيم الجمل وأبو بشار أبو مدين وعدد من أعضاء اللجنة.

كان في استقبال الوفد الزائر المختار ورجل الإصلاح أبو إسماعيل مقداد وعدد من أبناء العائلة حيث رحب المختار بالوفد الزائر شاكرا هذه الزيارة ومثمنا دور حركة الجهاد الإسلامي علي كافة الأصعدة ودور الحركة الريادي في التواصل مع الجماهير الفلسطينية في جميع المجالات وخاصة الاجتماعية ونشر روح التزاور والمحبة والتسامح.

ألقى الشيخ سليم حماد كلمة تحدث فيها عن الدور البارز الذي تقوم به اللجنة في نشر الحب والوفاء والتسامح بين أبناء العائلات وأكد على دور اللجنة الكبير في إصلاح ذات البين والتواصل مع كافة الشرائح في قطاع غزة من عائلات ومؤسسات عاملة في قطاع غزة.

و شكر الشيخ أبو محمد عائلة مقداد على حسن الاستقبال وأكد على استمرار الزيارات للعائلات الفلسطينية حتى تشمل كل العائلات في قطاع غزة.