هولندا تتعهد بمواصلة دعم المشاريع الفلسطينية بدون موافقة « اسرائيل »

احتجت هولندا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بسبب مصادرتها للخلايا الشمسية التي منحت من الدولة الهولندية للفلسطينيين، وأعلن وزير الخارجية الهولندي « بيرت كوندرز » قبل أيام أن بلاده ستواصل تمويل المشاريع الانسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى اذا لم تحصل على تصاريح من حكومة الاحتلال.

وذلك في خطابه عن جهود هولندا و دول أخرى، لإقناع « إسرائيل » بالسماح بالمساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة التي تشكل نحو 60% من الضفة الغربية.

وبدأ « كوندرز » لقائه بالأسئلة التي طرحها العديد من البرلمانيين حول نظام الكهرباء « الإيكولوجي » الذي مولته هولندا في قرية جبة الذيب بالضفة الغربية، وقد صادرت الادارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية يوم الاربعاء الماضي لوحات الخلايا الشمسية ومعدات أخرى للنظام.

واضاف أن هذه القضية اثارت الجدل، واحتج رئيس الوزراء الهولندي « مارك روت » على عمليات المصادرة عندما التقى نتنياهو نهاية الاسبوع، وعلاوة على ذلك قال كوندرز ان السفارة الهولندية في « اسرائيل » أصدرت احتجاجاً شديد اللهجة حول المصادرات، وأن الحكومة الهولندية اشترطت على حكومة الاحتلال إرجاع الممتلكات المصادرة.

في حين أن نتنياهو طالب بأن تقدم هولندا طلباً رسمياً للحصول على تصاريح قبل تنفيذ المشاريع، مضيفاً أن فرص الموافقة عليها ستكون مرتفعة، ولكن بعد ستة أشهر من تقديم الطلب رفض ذلك.