منتدى الإعلاميين يدين اعتقال السلطة للصحفي بركات

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، وكان أخرها اعتقال الصحفي جهاد بركات، رافضاً استمرار الإجراءات التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني.

وأكد المنتدى في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن هذه الانتهاكات التي تقوم بها السلطة تأتي في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة؛ لمنع الصحفيين من أداء دورهم الصحفي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم.

وأضاف المنتدى أنه ينظر بخطورة بالغة لاستمرار أجهزة أمن السلطة في اعتقال الصحفيين، في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الصحفيين في الضفة والتضييق عليهم، معتبراً إياها انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، ودعا إلى وقفها فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

كما استهجن المنتدى صمت المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية والقوى المجتمعية على انتهاك حرية العمل الصحفي، مطالباً بحراك صحفي ونقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين كما طالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الصحفيين وكف يد السلطة عنهم وعن مؤسساتهم وليس أقل من الاعتذار لهم.

ورصد المنتدى تزايدا ملحوظا في ملاحقة الصحفيين في الضفة الغربية واعتقالهم فهناك ما يقارب أكثر من (180) انتهاكا تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقد تم اعتقال نحو(60) صحفياً على خلفية عملهم الصحفي يضاف إلى ذلك حالات القمع والضرب واقتحام مكاتب إعلامية ومصادرة معدات وحالات من التهديد وصلت الى 60 صحفياً، عدا عن إغلاق مؤسسات وحجب مواقع اخبارية وتجميد أرصدة ومضايقات لأكثر من (70) حالة.

وأقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة في طولكرم على اعتقال مراسل قناة « فلسطين اليوم » الصحفي جهاد بركات من حاجز عناب في طولكرم يوم الخميس 6-7-2017 بحجة قيامه بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد توقيفه من قبل قوات الاحتلال على حاجز « عناب » العسكري الإسرائيلي شرقي طولكرم، لتفتيشه والتدقيق في هويات ركابه، وفق ما أكدته مصادر منتدى الإعلاميين.

وكان جهاز المخابرات في رام الله اعتقل بتاريخ 1-7-2017 مصور قناة الأقصى الفضائية أحمد الخطيب على خلفية عمله الصحفي؛ ثم جرى تمديد اعتقال « الخطيب » لـ 15 يوماً على خلفية إثارته للنعرات والتحريض على السلطة عبر مواقع التوصل الاجتماعي