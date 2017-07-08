النقابة مغيبة..صحافيون برام الله يتضامنون مع زملائهم المعتقلين لدى الأمن

نظمت مجموعة من الصحافيين صباح اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الزميل جهاد بركات والمعتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ مساء الخميس الفائت على خلفية تصويره لموكب رئيس الوزراء في طولكرم، أمام مكتب رئيس الوزراء في رام الله.

ورفع الصحافيون الذين شاركوا بالوقفة صور الزميل بركات ويافطات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه والتراجع عن الإجراءات القمعية التي تتخذها الحكومة مؤخرا ضد الصحافيين والمواقع الإعلامية والحريات العامة بشكل عام، وسط غياب من أعضاء النقابة والنقيب.

وفي كلمة للصحافي علاء الريماوي مدير مكتب قناة القدس الفضائية قال: إننا اليوم نقف هنا كجسم صحافي تغيب فيه النقابة وتغيب فيه من كان على رأسها ومن كان في أصل يجب أن يكون ممثلا حقيقا وناطقا باسمها، نحن هنا لنقول إن منهج العمل الصحافي في فلسطين لا يمكن أن يقمع لا عبر الأمن ولا بقوته ولا عربدته ولا منطق التخويف، ولا يمكن لسلطة شواء في غزة أو رام الله أو الشتات والوطن لا يمكن أن ترسم خارطة من الخوف والتنكيل أو الأيهام أن الصحافي يعمل لجهة ما.

وتابع: اليوم نقف لنرفع الصوت عاليا مع الزميل جهاد وباقي الصحافيين المعتقلين على الأرض الفلسطينية سواء في الضفة أو القطاع

من جهته طالب الزميل فاروق عليان بالكشف الفوري من قبل الشرطة الفلسطينية عن مكان وجود جهاد، مسيرا إلى أن عائلة الزميل جهاد توجهت لمقر الأمن الوقائي في طولكرم والذي أبلغهم بدوره عدم وجوده لديهم، كما أن محامي مؤسسة الضمير الذي توجه لزيارة الزميل بركات أبلغ بعدم وجوده في مقرات الوقائي.

وتابع عليان:« إذا كان جهاد غير موجود في مقرات الوقائي الذي أعلن عن اعتقاله، نحن نطالب الشرطة بالبحث عن جهاد وكشف مصيره ». واعتبر عليان إن التهمة الموجهة لبركات واهية ولا تستند لقانون فمن حق أي صحافي أن يقوم بالتصوير في أي مكان عام.

من جهته قال الصحافي أحمد ملحم إن مشاركته في هذه الوقفة لإعلاء الصوت الصحفي ازاء سياسة ملاحقة الصحفيين، التي تنتهجها السلطة الفلسطينية وأذرعها المختلفة، والتي باتت تمثل نهجا للتعامل مع الصحفيين والنشطاء والتي كان اخرها اعتقال الصحفي جهاد بركات، ومن اجل التأكيد على رفض كل الانتهاكات التي يتعرض لها العمل الصحفي سواء في الضفة او قطاع غزة.

وقال ملحم إن هذه الوقفة تأتي من قبل صحفيين وبتحرك شخصي من قبلهم بعد ان لمسوا غيابا فاعلا لدور النقابة والمؤسسات ذات الاهتمام بحرية العمل الصحفي، لإعلاء صوت الرفض لكل هذه الممارسات التي تمارس ضد الصحفيين ويقوض عملهم.

























































































