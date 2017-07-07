الخليل: صحافيون يطالبون الحمد الله بالافراج عن زميلهم جهاد بركات

نظمت مجموعة من الصحافيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة وقفة احتجاجية على استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية لزميلهم الصحافي جهاد بركات.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل الزميل بركات يوم أمس على حاجز عناب، بطولكرم، بحجة تصويره موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله على الحاجز بهاتفه النقال، وهو ما اعتبره بيان باسم الحكومة مخالفا للقانون.

وطالب الصحافيون الذين تجمعوا على دوار ابن رشد وسط المدينة، بالإفراج الفوري عن زميلهم الصحافي بركات، والصحافي المصور أحمد الخطيب، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الصحافيين وضمان حرية التعبير لهم.

وشارك في الوقفة والد الشهيد جعفر عوض ورئيس لجنة شباب ضد الاستيطان في الخليل، والشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وفي حديث صحافي قال الشيخ خضر عدنان إنه يشارك في الوقفة باسمه كعضو لجنة حريات وأسير محرر وقيادي في الحركة الجهاد الإسلامي وبكل هذه الصفات طالب بالإفراج عن الصحافي جهاد بركات.

وتابع عدنان يقول:« أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع فحرية الصحافيين مكفولة بموجب القانون، فالصحافي الفلسطيني يكفيه تهديده والاعتداءات عليه من قبل الاحتلال ».

وقال عدنان: « هل مشكلة أن يكون للصحافي النزعة التامة لفلسطين وانتمائهم للأسرى والشهداء من أبناء هذا الشعب ».

، وتابع:« نطالب الدكتور رامي الحمد لله والذي أقترن أسمه باعتقال جهاد بركات بالإفراج عنه ».

من جهتها قالت الصحافية فداء نصر إن هذه الوقفة جاءت للمطالبة بالإفراج عن الزميل بركات.

وتابعت لمراسل « فلسطين اليوم »: نحن اليوم خرجنا في هذا الاعتصام تضامنا مع زميلنا بركات، وكنا نأمل أن يكون هناك حضور من كل الصحافيين وخاصة من هم في نقابة الصحافيين« .

وقالت نصر إن رسالة الصحافيين واضحة وهي » المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميل بركات« وخاصة إن الحجة التي اعتقل على أساسها واهية، فلا يوجد قانون يمنع أن يقوم الصحافي بالتصوير بهاتفه النقال.

وأشارت نصر إلى أن رسالتهم أيضا شملت المطالبة بالإفراج عن الزميل أحمد الخطيب والصحافيين المعتقلين في القطاع، ووقف كل الانتهاكات بحق الصحافيين، فالصحافيين ملاحقين بشكل دائم من قبل الاحتلال مشيرة إلى أنه لم يمر عام على قرار الاحتلال بإغلاق فضائية »فلسطين اليوم" وإعتقال العاملين فيها.





























