نتنياهو يعتبر تصويت اليونسكو بشأن الخليل « قرارا سخيفا »

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تصويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) على اعتبار مدينة الخليل في الضفة الغربية « منطقة محمية » من التراث العالمي بصفتها موقعا « يتمتع بقيمة عالمية استثنائية، بأنه قرار »سخيف« .

وقال نتنياهو في تسجيل فيديو بثه مكتبه ووضع على صفحته على فيسبوك »هذا هو قرار سخيف آخر اعتمدته منظمة اليونسكو. هذه المرة قررت اليونسكو أن مغارة المخبيلا (الاسم اليهودي للحرم الابراهيمي) هي عبارة عن موقع فلسطيني أي غير يهودي وأن هذا المكان يتعرض للخطر« .

وأضاف »هذا الموقع يتعرض للخطر؟! في الأماكن التي تتواجد فيها إسرائيل، مثل الخليل، حرية العبادة مكفولة للجميع. وفي الشرق الأوسط يتم تفجير المساجد والكنائس والكنس ويتم القيام بذلك في أماكن أخرى لا تتواجد فيها اسرائيل« .

وصوتت لجنة في اليونسكو بـ12 صوتا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ستة عن التصويت، على ادراج البلدة القديمة في الخليل في الضفة الغربية، على قائمة التراث العالمي.

ويقارب عدد سكان الخليل كبرى مدن الضفة الغربية 200 ألف نسمة. وهي المنطقة الوحيدة التي يقيم فيها 500 مستوطن صهيوني تحت حماية الجنود والكتل الاسمنتية.

واشاد الفلسطينيون بالقرار واعتبروه نصرا دبلوماسيا.

وأثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تونس على تصويت لجنة التراث العالمي مؤكدا ان القرار انما جاء »بفضل الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة« .

وقال عباس في تصريح نقلته عنه وكالة (وفا) خلال زيارته الى تونس، »بفضل الدبلوماسية الفلسطينية الهادئة ومساندة أهلنا وأشقائنا وأصدقائنا في العالم، صوتت « اليونسكو على قرارين هامين، الأول حول مدينة القدس، والثاني حول مدينة الخليل باعتبارهما مدينتين أثريتين، وقد نجح القراران بالرغم من الضغوط التي مورست على العديد من الدول من قبل إسرائيل وأميركا ».

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان لها ان « هذا التصويت يعد نجاحا لمعركة دبلوماسية خاضتها فلسطين على الجبهات كافة، في مواجهة الضغوطات الإسرائيلية والأميركية على الدول الاعضاء وفشلا وسقوطا مدويا لإسرائيل ».

من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيانه « على الرغم من الحملة الاسرائيلية المحمومة واشاعة الاكاذيب وتشويه وتزييف الحقائق حول الحق الفلسطيني الا ان العالم اقر بحقنا في تسجيل الخليل والحرم الابراهيمي تحت السيادة الفلسطينية ». وأضاف « ان احتلال اسرائيل لدولتنا لا يمنحها سيادة على اية بقعة من ارضنا باي شكل من الاشكال ».